Автотуристы из Петербурга и Москвы застряли за Полярным кругом из-за размытых мостов

В Мурманской области за Полярным кругом застряли автотуристы из Петербурга и Москвы

За Полярным кругом, на полуострове Рыбачий в Мурманской области из-за размытых дорог и мостов застряла группа туристов из Санкт-Петербурга и Москвы на нескольких автомобилях. Об этом сообщает «Фонтанка».

»«Мы доехали до непреодолимого препятствия. Дороги размыты в нескольких местах, мосты смыло. Дорожники восстанавливают только ближние к населенным пунктам участки, сюда техника пока не идет», — рассказал изданию один из участников поездки по имени Александр.

По его словам, дороги и мосты, ведущие с полуострова, оказались разрушены из-за штормовых ветров и сильных дождей. Из-за этого путешественники оказались заблокированы и вынуждены экономить топливо, а также пищу и воду. Информация о размыве появилась в местных чатах еще 22 сентября, уточняет «Фонтанка».

