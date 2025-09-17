На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия нарастила поставки легковых автомобилей в Казахстан

РИА: РФ в июле нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан до $7,8 млн
close
Depositphotos

РФ в июле 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан более чем вчетверо, до $7,8 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статданные таможенного ведомства республики.

Россия, как и в июне, осталась для Казахстана крупнейшим поставщиком этого вида транспорта из числа стран СНГ. При этом год назад она занимала второе место после Армении.

Однако российская доля на рынке Казахстана остается относительно небольшой: в июле РФ обеспечила чуть более 3% потребностей республики в импортных легковых автомобилях. В лидерах оказались Китай (53%), Япония (20%) и США (13%).

До этого стало известно, что в июле 2025 года Япония сократила поставки легковых автомобилей в Россию на 19,2% по сравнению с таким же месяцем 2024 года. При этом Япония также сократила поставки в РФ запчастей и комплектующих на 75%.

Ранее были названы 5 самых дешевых китайских автомобилей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами