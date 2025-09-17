Россия нарастила поставки легковых автомобилей в Казахстан

РФ в июле 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан более чем вчетверо, до $7,8 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статданные таможенного ведомства республики.

Россия, как и в июне, осталась для Казахстана крупнейшим поставщиком этого вида транспорта из числа стран СНГ. При этом год назад она занимала второе место после Армении.

Однако российская доля на рынке Казахстана остается относительно небольшой: в июле РФ обеспечила чуть более 3% потребностей республики в импортных легковых автомобилях. В лидерах оказались Китай (53%), Япония (20%) и США (13%).

До этого стало известно, что в июле 2025 года Япония сократила поставки легковых автомобилей в Россию на 19,2% по сравнению с таким же месяцем 2024 года. При этом Япония также сократила поставки в РФ запчастей и комплектующих на 75%.

