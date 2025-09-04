На кикшеринговых самокатах в Москве стали массово скрывать регистрационные номера

Сокрытие регистрационных номеров на кикшеринговых самокатах в Москве приобрело массовый характер, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Читатели No Limits прислали фотографии, на которых видно, что номера умышленно скрыты, в некоторых случаях их вовсе нет либо загрязнена одна из букв номера», — отмечается в публикации.

На фотографиях самокатов видно, что для приведения номеров в нечитаемый вид используются разные способы: заклеивание символов малярным скотчем, выцарапывание и вырезание букв и цифр с номера, а также удаление номера самоката целиком.

С 2023 года самокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) были введены в правила дорожного движения, их пользователей приравняли к водителям, а не пешеходам. С 2024 года кикшеринговые сервисы обязаны штрафовать своих пользователей за нарушения — в том числе езду вдвоем и передачу самоката несовершеннолетнему. Сумма штрафа достигает 150 тыс. рублей.

