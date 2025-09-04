На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На кикшеринговых самокатах в Москве стали массово скрывать регистрационные номера

No Limits: в Москве на самокатах стали прятать номерные знаки
true
true
true
close
Telegram-канал No Limits

Сокрытие регистрационных номеров на кикшеринговых самокатах в Москве приобрело массовый характер, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Читатели No Limits прислали фотографии, на которых видно, что номера умышленно скрыты, в некоторых случаях их вовсе нет либо загрязнена одна из букв номера», — отмечается в публикации.

На фотографиях самокатов видно, что для приведения номеров в нечитаемый вид используются разные способы: заклеивание символов малярным скотчем, выцарапывание и вырезание букв и цифр с номера, а также удаление номера самоката целиком.

С 2023 года самокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) были введены в правила дорожного движения, их пользователей приравняли к водителям, а не пешеходам. С 2024 года кикшеринговые сервисы обязаны штрафовать своих пользователей за нарушения — в том числе езду вдвоем и передачу самоката несовершеннолетнему. Сумма штрафа достигает 150 тыс. рублей.

Ранее в России спрогнозировали рост цен на автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами