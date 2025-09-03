Мать известной актрисы накажет самокатчицу за риск сломать кости

112: мать актрисы Екатерины Шпицы пожалуется в полицию на ударившую ее самокатчицу

Пожилая мать известной российской актрисы Екатерины Шпицы подаст заявление в полицию на самокатчицу, которая едва не сбила ее с ног. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«У Галины Федоровны диагностирован ушиб плеча. Сегодня она решила зафиксировать побои и написать заявление в полицию. Сервис кикшеринга, кстати, уже отреагировал и заблокировал аккаунт нарушительницы», — говорится в публикации.

Сам инцидент произошел 1 сентября в Москве на улице Черняховского.

«Сегодня, 1 сентября, в 11:38 на улице Черняховского на широченном тротуаре девушка в наушниках под очень классную, видимо, свою музыку чудом не сломала кости моей 69-летней маме: двигаясь на большой скорости позади нее, она чуть не въехала в мою маму, зацепила», — написала актриса на своей странице в соцсетях.

