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В Петербурге задержали водителя Rolls-Royce после жесткого ДТП

112: «мажор» на Rolls-Royce, переехавший байкера в Петербурге, задержан
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Соцсети

В Санкт-Петербурге задержали водителя Rolls-Royce, который дважды переехал байкера. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Мажор на «Роллс-Ройсе», сбивший мотоциклиста в Питере, задержан. 37-летний Сергей Сосорев официально получил статус подозреваемого в уголовном деле о нарушении ПДД. Но поговорить с ним у следователей пока не выходит», — говорится в сообщении.

По информации канала, задержанный отказывается свидетельствовать против себя.

Также сообщается, что мотоциклист, которого водитель дважды переехал на Rolls-Royce, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. В настоящее время пострадавший приходит в себя после операции.

Инцидент произошел в конце мая. Белый автомобиль Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе: водитель сбил мотоциклиста. Пользователи в соцсетях пишут, что красивый автомобильный номер стоил владельцу порядка 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Следком считает наезд Rolls-Royce на байкера намеренным.

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