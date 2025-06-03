Следком считает наезд Rolls-Royce на байкера намеренным

Следком возбудил дело о покушении после наезда Rolls-Royce на байкера

Следственный комитет России по городу Санкт-Петербургу считает наезд на байкера в Петербурге покушением. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщает пресс-служба СК.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе.

«На блатнейших номерах сбил мотоциклиста <...> водитель совершил крайне внезапный и странный маневр прямо перед движущимся Harley-Davidson. Байкер получил серьезные травмы, и его пришлось экстренно госпитализировать в больницу», — говорится в публикации.

Пользователи в соцсетях написали, что красивый автомобильный номер стоил владельцу порядка 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мотоциклистам хотят разрешить ездить по выделенным полосам.