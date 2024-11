BMW воссоздала культовый спорткар из двухтысячных

Концерн BMW совместно со студией Electronic Arts создали спорткар M3 GTR, точную копию модели из компьютерной игры Need For Speed: Most Wanted 2005 года. Об этом сообщает автожурнал BMWBlog.

Уточняется, что создание автомобиля приурочено к тридцатилетию знаменитой гоночной франшизы, а также к анонсу скорого обновления последней части игры. Увидеть спорткар можно с 27 ноября по 6 января в выставочном центре BMW Welt в Мюнхене.

Версия GTR появилась у BMW M3 E46 для укрепления позиций бренда на гоночных трассах. Специально для трекового купе спроектировали новый алюминиевый безнаддувный V8 объемом 4,0 литра, развивавший 460 л.с.

Сообщается, что в 2000-х ALMS требовали выпускать определенное количество дорожных машин, подобных гоночным. Так, BMW спроектировали около десяти дорожных версий M3 GTR под названием Strassenversion, максимально похожих на оригинал. На этом спорткаре сохранили тот же двигатель, хоть и уменьшили его мощность до 350 л.с. Также уточняется, что реальная копия базируется на гоночном болиде из запасов BMW.

