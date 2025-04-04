Емельяненко выступил с обращением после отказа ног

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко после того, как у него отказали ноги, обратился к тренеру по боксу и физподготовке Аслану Каратаеву. Текст заявления спортсмена приводит «Чемпионат».

«Я совершал ошибки. Я побеждал, я падал. И вот я здесь. Травма. Кресло. Конец? Некоторые так думают. Некоторые радуются. Они ждали этого момента. Ждали, когда я сломаюсь. Арслан Каратаев, ты собираешь команду. Ты даешь шанс тем, кто готов рвать. Я хочу место в команде. Мне нужна машина. Я покажу, что боец остается бойцом, даже если его мир перевернулся. Бой продолжается. Ответ за тобой», — заявил Емельяненко.

29 марта должен был состояться поединок между Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым. 5 марта Емельяненко сказал, что поединок отменяется или переносится из-за того, что у него отнялись ноги.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее Емельяненко рассказал, есть ли у него шансы возобновить карьеру.