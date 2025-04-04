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Москва обновила температурный рекорд года

Синоптик Леус: 4 апреля в Москве стало самым теплым днем с начала 2025 года
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Константин Михальчевский/РИА Новости

4 апреля в стало самым теплым днем в столице России с начала текущего года. Воздух в городе прогрелся до +16,5°C, об этом сообщил в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к 13 часам столбики термометров поднялись до отметки в +16,5°C, что на полградуса выше, чем было у прежнего лидера, последнего дня марта, и соответствует климатической норме первой пятидневки мая», — написал специалист.

Он также отметил, что температура поднимется еще выше, несмотря на ветер до 16 метров в секунду. Однако уже в субботу, 5 апреля, похолодает, как в середине марта, предупредил Леус.

Прошлый температурный рекорд был установлен в Москве 31 марта, когда потеплело до +14°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким будет апрель в Москве. По словам синоптика, второй весенний месяц начнется с теплой, но дождливой погоды. Температура воздуха в течение недели будет колебаться от +10 до +13 градусов, сообщил Вильфанд.

Ранее стало известно, когда температура воздуха в Москве начнет соответствовать норме.

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