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Госсекретарь США заявил о планах увеличить расходы на оборону

Рубио: США стремятся к увеличению расходов на оборону до 5% ВВП
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Nathan Howard/Reuters

Вашингтон планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет ТАСС.

«Конечно, мы стремимся к этому сейчас», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Днем ранее Рубио сообщил, что США, как и другие члены НАТО, будут вынуждены повысить уровень военных расходов до 5% ВВП.

В конце февраля госсекретарь подчеркнул, что США больше не могут субсидировать союзников по Североатлантическому альянсу, которые не тратят необходимое количество средств на оборону. По словам Рубио, страны НАТО тратят всего 1–1,5% ВВП на военные нужды. Он добавил, что «богатые» союзники по НАТО в Западной Европе в течение 40 лет не вкладывались в оборону, в связи с чем у них «едва ли имеются вооруженные силы».

В январе агентство Reuters со ссылкой на мнение чиновников и аналитиков писало, что Североатлантический альянс не согласится на предложение США повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% валового внутреннего продукта, однако, скорее всего, увеличит текущий целевой показатель. Эксперты считают, что уровень в 5% от ВВП практически недостижим для всех стран-участниц альянса как с экономической, так и с политической точки зрения.

Ранее в МИД РФ заявили о баснословных расходах США на оборону.

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