Россия и страны Сахеля осудили сговор Украины с террористами

РФ и страны Сахеля выпустили совместное заявление с осуждением Украины

Россия и конфедерация стран Сахеля — Мали, Нигер и Буркина-Фасо — выступили с осуждением сговора Украины с террористами Сахеля. Текст совместного заявления государств опубликован на сайте МИД РФ.

«Стороны решительно осудили акты агрессии государств, поддерживающих терроризм, в частности, преступный сговор Украины с действующими в Сахеле вооруженными террористическими группировками», — говорится в обращении.

Кроме того, конфедерация и РФ договорились об установлении стратегического партнерства на основе солидарности и прагматизма.

3 апреля в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Нигера, входящих в конфедерацию «Альянс государств Сахеля», с российскими властями. Центральной темой стало сотрудничество с РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам четырехсторонних переговоров Россия — «Сахельская тройка» заявил, что Россия готова оказать «Альянсу» всестороннее содействие в обороне, безопасности и экономике.

Ранее МИД Мали назвал Украину террористическим государством.