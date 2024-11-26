Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бронированный Aurus с пробегом впервые появился в продаже. Известна цена

Бронированный лимузин Aurus Senat продают в России за 64,5 млн рублей

close
auto.ru

В России за 64,5 млн рублей продают отечественный лимузин Aurus Senat 2020 года выпуска. Соответствующее объявление размещено на сайте классифайда Auto.ru.

«Автомобиль контролируется и осматривается ежедневно. Техническое состояние — лучше нового», — написал в описании к объявлению продавец.

Сообщается, что бронированные автомобили Aurus Senat оснащены высшим классом защиты БР5 по ГОСТу (VR10), обеспечивающим баллистическую защиту кузова и всех стекол. Боестойкие колеса имеют дополнительную внутреннюю опору, которая позволяет двигаться при полной потере давления в шинах, а топливный бак обеспечивает защиту от вытекания топлива и взрыва его паров при баллистическом воздействии, также есть противовзрывная защита крыши и днища.

По мимо этого, автомобиль оснащен системами обеспечения чистым воздухом, аварийного выхода, пожаротушения и системой alarm, которая используется для привлечения внимания к машине в случае критических ситуаций за счет световых и звуковых устройств. Внешний интерком автомобиля предназначен для ведения переговоров в полудуплексном режиме «Прием-Отбой» между людьми, сидящими внутри машины и находящимися снаружи.

Ранее FAW выведет на российский рынок две новые модели.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами