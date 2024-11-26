Бронированный Aurus с пробегом впервые появился в продаже. Известна цена

В России за 64,5 млн рублей продают отечественный лимузин Aurus Senat 2020 года выпуска. Соответствующее объявление размещено на сайте классифайда Auto.ru.

«Автомобиль контролируется и осматривается ежедневно. Техническое состояние — лучше нового», — написал в описании к объявлению продавец.

Сообщается, что бронированные автомобили Aurus Senat оснащены высшим классом защиты БР5 по ГОСТу (VR10), обеспечивающим баллистическую защиту кузова и всех стекол. Боестойкие колеса имеют дополнительную внутреннюю опору, которая позволяет двигаться при полной потере давления в шинах, а топливный бак обеспечивает защиту от вытекания топлива и взрыва его паров при баллистическом воздействии, также есть противовзрывная защита крыши и днища.

По мимо этого, автомобиль оснащен системами обеспечения чистым воздухом, аварийного выхода, пожаротушения и системой alarm, которая используется для привлечения внимания к машине в случае критических ситуаций за счет световых и звуковых устройств. Внешний интерком автомобиля предназначен для ведения переговоров в полудуплексном режиме «Прием-Отбой» между людьми, сидящими внутри машины и находящимися снаружи.

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