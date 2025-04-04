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Австралия может свернуть оборонное сотрудничество с США

NYT: Австралия может свернуть или отказаться от усиления военного союза с США
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Borka Kiss/Shutterstock/FOTODOM

Австралия рассматривает возможность отказа от укрепления оборонного союза с США из-за непредсказуемой политики президента Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times (NYT).

После ввода США 25% пошлин на сталь и алюминий из Австралии и 10% пошлины на остальной ее экспорт представители австралийской стороны заявили, что теперь имеют дело с совершенно другой страной, то есть другими Соединенными Штатами Америки. Подчеркивается, что даже усиление Китая не заставляет Канберру отказаться от переосмысления отношений с США. Растущая зависимость от военного сотрудничества с США стала восприниматься Австралией как угроза ввиду того, что непредсказуемый Вашингтон может отказаться защищать своего союзника.

«Может ли Австралия полагаться на то, что Соединенные Штаты придут ей на помощь в случае необходимости, и может ли Австралия продолжать поддерживать своего американского союзника в военном отношении, если она принципиально не согласна с его мировоззрением?» — подчеркнули американские журналисты.

С 2021 года Австралия, США и Великобритания являются странами-союзницами по блоку AUKUS, особое внимание в рамках которого уделяется наращиванию атомного подводного флота.

До этого премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пригрозил применить механизм разрешения споров, предусмотренный соглашением о свободной торговле (AUSFTA), в ответ на введение США импортных пошлин.

Ранее в Австралии предложили США платить репарации России.

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