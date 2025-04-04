Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшая жена Паши Техника о состоянии рэпера: «Мы не знаем, работает ли у него мозг»

Бывшая жена Техника Карицкая: врачи клиники не знают, жив ли еще рэпер
close
Телеграм-канал «Baza»

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая сообщила в Telegram-канале, что врачи Таиланда не могут определить, жив ли еще рэпер.

По словам блогерши, накануне экс-супруга перевезли в клинику, где врачи не могут даже сделать томографию, чтобы посмотреть работу его мозга.

«Мы не знаем, работает ли у него мозг. Отключился он или нет. Зрачки его не реагируют. Подключить аппарат по каким-то причинам непонятным не могут. У меня нет слов просто», — заявила она.

Карицкая пояснила, что транспортировать музыканта в другую больницу также нельзя, поскольку невозможно определить работу его мозга. Экс-супруга рэпера назвала «непонятной» ситуацию, жив ли еще рэпер.

Накануне Telegram-канал Baza со ссылкой на близких Паши Техника сообщил, что у артиста остановилось сердце, но врачам удалось завести орган. В окружении рэпера сообщили, что «динамика положительная».

В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в больницу. Позже появилась информация, что Паша Техник находится в близком к критическому состоянии — рэпер дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО. У исполнителя поражено почти 100% легких, замечены серьезные нарушения в работе печени.

Подробнее о госпитализации Паши Техника — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на спасение Паши Техника требуется 12 миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами