Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ГИБДД заинтересовалась блогершей, которая хотела «сбить быдло»

ГИБДД проверит блогершу, которая специально нарушала ПДД и снимала это на видео

Правоохранители решили проверить блогершу из Екатеринбурга, которая снимала на видео то, как нарушает ПДД. Об этом сообщили в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

«Глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов взял на контроль проведение проверки по гражданке-блогеру, жительницы столицы Урала, публикующей в социальных сетях аморальное поведение на дорогах», – говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В своих роликах блогерша забиралась на эвакуатор в пробке, чтобы станцевать на нем. Также девушка водила машину, при этом признавшись, что не имеет прав и шесть раз проваливала экзамен в ГИБДД. Кроме того, блогерша заявила, что хочет сбить «какое-нибудь быдло» и мечтает, чтобы ей подарили водительское удостоверение.

До этого были названы самые популярные автоблогеры среди россиян. Среди респондентов, которые смотрят подобный контент, большинство отдало предпочтение автоблогерше «Лиса Рулит» — за нее проголосовали 15,2% человек. На второй строчке топа оказался «Ильдар Авто-подбор» (12,1%), а за ним — «Гараж 54» (10,9%).

В пятерку лучших также вошел блогер «Давидыч» (10,3%) и AcademeG (8,6%). В десятку попали каналы «Denis Механик» (6,1%), «Дима Гордей» (5,7%), Asata channel (4,8%), «Машинаторы» (4,5%) и «Жекич Дубровский» (4,4%).

Ранее в Петербурге жилье родителей криптоблогера Лунева хотели спалить с помощью покрышек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами