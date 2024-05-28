ГИБДД заинтересовалась блогершей, которая хотела «сбить быдло»

Правоохранители решили проверить блогершу из Екатеринбурга, которая снимала на видео то, как нарушает ПДД. Об этом сообщили в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

«Глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов взял на контроль проведение проверки по гражданке-блогеру, жительницы столицы Урала, публикующей в социальных сетях аморальное поведение на дорогах», – говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В своих роликах блогерша забиралась на эвакуатор в пробке, чтобы станцевать на нем. Также девушка водила машину, при этом признавшись, что не имеет прав и шесть раз проваливала экзамен в ГИБДД. Кроме того, блогерша заявила, что хочет сбить «какое-нибудь быдло» и мечтает, чтобы ей подарили водительское удостоверение.

До этого были названы самые популярные автоблогеры среди россиян. Среди респондентов, которые смотрят подобный контент, большинство отдало предпочтение автоблогерше «Лиса Рулит» — за нее проголосовали 15,2% человек. На второй строчке топа оказался «Ильдар Авто-подбор» (12,1%), а за ним — «Гараж 54» (10,9%).

В пятерку лучших также вошел блогер «Давидыч» (10,3%) и AcademeG (8,6%). В десятку попали каналы «Denis Механик» (6,1%), «Дима Гордей» (5,7%), Asata channel (4,8%), «Машинаторы» (4,5%) и «Жекич Дубровский» (4,4%).

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