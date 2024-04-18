Roewe представит кроссовер, который будет продаваться под брендом MG

На автосалоне в Пекине, который откроется 25 апреля, компания Roewe представит новый гибридный кроссовер. Об этом сообщает carnewschina.com.

Его длина составляет 4700 мм, а колесная база — 2765 мм. Автомобиль получил силовую установку, состоящую из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Суммарная мощность составит 150 л.с. Запас хода только на электротяге составляет 135 км, а комбинированный — 1300 км. Расход топлива в смешанном цикле составляет 1,27 литра на 100 километров.

В базовой версии гибридный Roewe D5X получил 19-дюймовые диски, доступны опциональные 20-дюймовые. Также у автомобиля скрытые дверные ручки.

В салоне установлен двойной экран диагональю 24,6 дюйма на центральной консоли. Есть возможность синхронизации мобильной навигации с автомобилем.

Отмечается, что за пределами Китая автомобиль будет продаваться под брендом MG. Стоимость автомобиля неизвестна.

Ранее сообщалось, что Changan представит кроссовер Qiyuan E07 с откидным бортом, как у УАЗа.