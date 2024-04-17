Россиянам рассказали об опасных течах из автомобиля

Внезапно появившаяся лужа под автомобилем может говорить о неисправности автомобиля. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игоря Серебрякова.

«В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные неисправности, которые приводят к вытеканию жидкостей. Потеря топлива автомобиля из-за повреждения топливного бака, топливных шлангов или форсунок является наиболее важной проблемой. Следующее, на что следует обращать внимание — уровень машинного масла. Уменьшение его объема может произойти из-за износа или деформации масляных прокладок, сальников или масляных каналов. Охлаждающая жидкость (антифриз) может вытечь в результате повреждения радиатора, патрубков или прокладок», — сказал эксперт.

По его словам, необходимо также следить за уровнем тормозной жидкости. В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются тормозные шланги, которые могут подтекать. Также следует обращать внимание на жидкость гидроусилителя. Если ее недостаточно, это может привести к ухудшению управляемости автомобиля на дороге.

До этого выяснилось, что если вовремя не менять масло в коробке передач или вообще полностью забыть и не проводить эту процедуру, владелец автомобиля может столкнуться с несколькими проблемами, например повышенным расходом топлива или полным выходом агрегата из строя. В частности, водитель ощутит ухудшение качества езды на автоматических и вариаторных трансмиссиях: появятся рывки, пробуксовки, существенно упадет динамика. При любом типе трансмиссии на ходу вероятнее всего появятся неприятный гул и вибрации.

В итоге, если даже после появления первых признаков неисправности водитель не поторопится в сервис, агрегат может выйти из строя полностью.

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