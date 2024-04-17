Россиянам назвали два критических минуса китайских автомобилей

Китайские автомобили популярны на российском рынке, но некоторые их особенности могут смутить. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Например, у Chery Tiggo 8 уникальная система крепления стеклоочистительных щеток, поэтому при попытке заменить летние «дворники» на зимние, автомобилисты сталкивались с невозможностью найти подходящие под крепления щетки», — рассказал он.

Кроме того, по словам эксперта, китайские автомобили дорого стоят, что может оттолкнуть покупателей. Средняя цена такой машины в России составляет 3 млн рублей. При этом в течение всего года возможен рост цен еще на 20%.

До этого сообщалось, что китайские кроссоверы на вторичном рынке России за год подорожали почти вдвое. Их средняя цена повысилась на 96,7% год к году — до 2,5 млн рублей. Среди китайских марок в сегменте подержанных кроссоверов в I квартале этого года лидирует по продажам Geely с долей 26,6%, на втором месте располагается Chery с 18,8%, замыкает тройку Lifan — 9,5%. Также в рейтинг вошли марки LiXiang, Great Wall, Haval, Changan, Voyah, Zeekr и Exeed. Пятерку популярных подержанных паркетников из Китая возглавляет Geely Monjaro, далее идут Chery Tiggo (T11), Geely Coolray, LiXiang L7 и LiXiang L9.

Ранее водителей предупредили о семи распространенных поломках в китайских автомобилях.