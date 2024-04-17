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Россиянам назвали два критических минуса китайских автомобилей

Fresh: главные минусы китайских авто, это особенности комплектации и высокие цены

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Chery

Китайские автомобили популярны на российском рынке, но некоторые их особенности могут смутить. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Например, у Chery Tiggo 8 уникальная система крепления стеклоочистительных щеток, поэтому при попытке заменить летние «дворники» на зимние, автомобилисты сталкивались с невозможностью найти подходящие под крепления щетки», — рассказал он.

Кроме того, по словам эксперта, китайские автомобили дорого стоят, что может оттолкнуть покупателей. Средняя цена такой машины в России составляет 3 млн рублей. При этом в течение всего года возможен рост цен еще на 20%.

До этого сообщалось, что китайские кроссоверы на вторичном рынке России за год подорожали почти вдвое. Их средняя цена повысилась на 96,7% год к году — до 2,5 млн рублей. Среди китайских марок в сегменте подержанных кроссоверов в I квартале этого года лидирует по продажам Geely с долей 26,6%, на втором месте располагается Chery с 18,8%, замыкает тройку Lifan — 9,5%. Также в рейтинг вошли марки LiXiang, Great Wall, Haval, Changan, Voyah, Zeekr и Exeed. Пятерку популярных подержанных паркетников из Китая возглавляет Geely Monjaro, далее идут Chery Tiggo (T11), Geely Coolray, LiXiang L7 и LiXiang L9.

Ранее водителей предупредили о семи распространенных поломках в китайских автомобилях.

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