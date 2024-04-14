Lada Priora въехала в участников уличной драки в Саратове

Уличная драка мигрантов произошла в центре Саратова, в толпу дерущихся въехал автомобиль Lada Priora. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, нескольких участников потасовки задержала полиция, остальные разбежались. На кадрах видно, что в пешеходной зоне подрались более 10 человек. После этого в толпу дерущихся въехала серебристая Lada и начала кругами ездить среди людей.

Массовая драка произошла на проспекте Столыпина, уточняют sarnovosti.ru. Машина задела одного человека и врезалась в стену кафе, после чего уехала из пешеходной зоны. За ней погнались несколько участников конфликта.

По данным Telegram-канала Baza, полиция связалась с пострадавшим, но он заявил, что ни к кому претензий не имеет.

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