Названы самые популярные подержанные автомобили на российском рынке

В марте 2024 года жители России при выборе подержанного автомобиля чаще всего покупали машины корейского бренда Kia. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование автомобильной экосистемы Pango Cars.

Так, на долю Kia пришлось 14,1% от всех продаж. Второе место занимают машины Hyundai (12,1%), третье — Lada (12%). Далее следуют Nissan и Renault (6,2% и 6% соответственно).

При этом самой продаваемой моделью на вторичном рынке, как и месяцем ранее, стала Hyundai Solaris. В тройку также вошли Kia Rio и Lada Vesta.

До этого стало известно, что в России на начало 2024 года насчитывалось 32,06 млн легковых машин, чей возраст превышает 10 лет.

Отмечается, что на долю машин, произведенных ранее 2014 года (больше 10 лет назад), приходится 69,2%. Соответственно оставшиеся 30,8% — это автомобили, которые имеют год выпуска начиная с 2014-го или позже (до 10 лет включительно).

Также, в марте 2024 года больше всего в нашу страну было импортировано кроссоверов Geely Monjaro.

Так, в первый месяц весны в Россию было завезено 6,4 тыс. кроссоверов Geely Monjaro. На втором месте по этому показателю находится Chery Tiggo 7 PRO Max — 5,2 тыс. машин. Третье место у Сhery Tiggo 4 PRO — 5 тыс. автомобилей.

Ранее в России назвали самые популярные импортируемые кроссоверы.