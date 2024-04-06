Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ предложили оснастить электросамокаты чипами для контроля движения

ТАСС: в России предложили отслеживать электросамокаты с помощью чипов и QR-кодов

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Электросамокаты, а также прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ) в целях контроля их движения предлагается оснастить учетным номером, который будет представлять из себя наклейку с QR-кодом, и радиочастотными чипами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта, который обсуждался депутатами и представителями Минтранса, Минпромторга РФ и бизнеса.

«Предлагается размещать уникальный учетный номер СИМ непосредственно на таком транспортном средстве. Учетный номер предлагается выдавать в виде двумерного штрих-кода (QR-код)», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что в случае одобрения проекта, он вступит в силу 1 марта 2025 года.

3 апреля сенаторы доработали проект закона о регулировании движения электросамокатов и других СИМ.

До этого в Общественной палате предложили приравнять электросамокаты и прочие СИМ к мопедам, чтобы для управления ими нужно было получать права категории М.

Ранее в России выросло число граждан, поддерживающих ограничения для водителей самокатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами