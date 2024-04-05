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Сотрудничество Lada и Chery может сорваться из-за требования «АвтоВАЗа» повысить утильсбор

No Limits: сотрудничество Lada и Chery может сорваться из-за нового повышения утильсбора

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РИА «Новости»

Китайская компания Chery могла поставить на паузу сотрудничество с «АвтоВАЗом» из-за разгона темы с утильсбором. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» опубликовал информацию о том, что вазовский псевдоотечественный проект Xcite (бывший завод Nissan) приостановил подготовку к началу продаж ребрендированных кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro. Старт продаж должен был состояться в мае 2024 года. Дилерам пришло письмо, в котором их попросили остановить монтаж вывесок и флагов на дилерских центрах.

«Причины такого решения пока не называются, но мы полагаем, что вчерашнее заявление Минпромторга о том, что утильсбор (после обращения «АвтоВАЗа») может быть повышен было услышано не где-нибудь, а в Уху — там расположена штаб-квартира Chery Group», — отметили в No Limits.

До этого основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев заявил, что дальнейшее повышение утилизационного сбора на автомобили может привести к уходу с российского рынка ряда китайских автомобильных брендов.

Кроссовер Xcite X-Cross 7 был представлен в марте 2024 года. Мощность двигателя автомобиля составляет 147 л.с., длина — 4500 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1705 мм.

Ранее выяснилось, какие автобренды снизили цены на новые авто в марте.

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