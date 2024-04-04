В России стартовали продажи обновленного кроссовера BAIC X55

В России в продаже появились обновленные китайские кроссоверы BAIC X55. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

К примеру, в обновленной комплектации BAIC Х55 Comfort появился подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя. Также автомобиль получил водительское сиденье с электрорегулировкой по шести направлениям и центральный подлокотник для второго ряда. Приобрести кроссовер в такой комплектации предлагают за 2,97 млн руб.

Новая версия BAIC X55 Luxury оснащена панорамной крышей с электроприводом, скрытыми дверными ручками с электроприводом, подогревом рулевого колеса, улучшенной аудиосистемой и передними боковыми подушками безопасности. Продают автомобиль за 3,12 млн руб. У комплектации Elite расширили «зимний пакет»: появился подогрев рулевого колеса, ветрового стекла и задних сидений. Стоимость автомобиля — 3,35 млн руб.

До этого компания BAIC показала тизеры нового Beijing BJ212, который представляет собой китайский аналог российской модели «УАЗ Хантер», в виде карандашных набросков. Незадолго до появления тизеров в китайских соцсетях стали распространяться «шпионские» фотографии новинки. Стало известно, что BJ212 нового поколения будет более габаритным (4360 х 1890 х 1940 мм). В салоне появились мультифункциональное рулевое колесо, мультимедиа с сенсорным дисплеем и компактный рычаг трансмиссии.

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