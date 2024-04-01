В Саратове мужчина устроил стрельбу на штрафстоянке из-за отказа принять его на работу

В Саратове мужчина устроил стрельбу на штрафстоянке. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов 24».

Инцидент утром 1 апреля на улице Симбирской, 36. Отмечается, что сотрудник стоянки привез своего знакомого поработать, не предупредив начальника.

Мужчина хотел устроиться помощником водителя на погрузку машин на эвакуатор, но ему отказали.

После этого он начал стрельбу, заявив, что «колени перестреляет, если его не возьмут». Выстрелил в воздух и наставил пистолет на одного из сотрудников, угрожая ему.

Полицейские задержали участников конфликта. Изъят пистолет, который оказался газовым. Проводится проверка.

До этого стало известно, что воронежская полиция разыскивает легковой автомобиль белого цвета, на котором мог уехать злоумышленник, бросивший в местное кафе взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что оренбургские силовики повисли на капоте и двери автомобиля, чтобы остановить воров.