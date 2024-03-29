В центре Москвы автомобиль прорекламировал магазин наркотиков

В Москве трое мужчин разместили на автомобиле рекламу онлайн-магазина, где продаются наркотики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд столицы.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы <...> [троим мужчинам были] избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 23 мая 2024 года», — заявил источник издания в суде.

Отмечается, что рекламу разместили прямо в центре столицы. Злоумышленникам предъявили обвинения по ч. 2 ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им может грозить до 10 лет тюрьмы.

До этого сообщалось, что в Хакасии появилась «парковка» для дорогих авто прямо на мемориале героям ВОВ. Сейчас дело находится на контроле региональной прокуратуры. Отмечалось, что водитель Land Cruiser припарковал свой автомобиль на мемориале. Очевидцев при наличии дополнительной информации попросили обращаться в Госавтоинспекцию.

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