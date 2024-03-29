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В Госдуме предложили штрафовать пассажиров при ДТП

Депутат Хамзаев предложил штрафовать пассажиров вместе с водителем

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что прорабатывает законопроект, согласно которому предлагается наказывать пассажиров пьяных водителей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«В Японии, если пассажир сел в машину вместе с пьяным водителем и произошло ДТП или было совершено другое преступление, ответственность несут оба. А у нас такого нет. Я же считаю, если человек сидит рядом с пьяницей за рулем, он должен отвечать», — заявил он.

Хамзаев добавил, что работает над соответствующим законопроектом. При этом он не уточнил, как предлагается наказывать пассажиров пьяных водителей.

До этого в Дептрансе придумали, как бороться с нарушениями курьеров на велосипедах. Ведомство планирует оснастить их в Москве номерными знаками. Это позволит камерам выявлять нарушения. Данные о нарушителях будут сначала передаваться их работодателям. В дальнейшем возможно администрировать уже силами ГИБДД.

Ранее сообщалось, что бывший белгородский вице-губернатор ответит перед судом за взятку машинами.

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