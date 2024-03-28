В России появится первая соцсеть для автомобилистов

В России создадут первую социальную сеть для водителей под названием We Are Drivers. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Ключевая особенность нашей задумки заключается в том, что водители смогут общаться друг с другом, просто наведя камеру смартфона на номер машины. Кроме того, составляется карта участников движения, и автомобилисты смогут просить помощи у других людей, если что-то случилось на дороге», — пояснил лидер проекта Иван Юрин.

Он отметил, что приложение будет запрещать водителю писать личные сообщения во время движения, поскольку это небезопасно.

Ожидается, что для полной реализации проекта потребуется еще около года. Пока разработчики успели сделать только веб-сайт проекта, им предстоит разработать мобильные приложения для Android и iOS. Представители проекта отметили, что их целевая аудитория — водители от 18 до 45 лет, которые активно пользуются соцсетями и мессенджерами.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал создателя Telegram Павла Дурова внимательнее следить за мессенджером, так как он «все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических». Он добавил, что блокировать Telegram на территории РФ никто не собирается, но он требует повышенного внимания.

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