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Рядом с Сеулом страус спровоцировал два ДТП и попал на видео

Появилось видео, как страус спровоцировал два ДТП рядом с Сеулом

В южнокорейском городе Соннаме, находящемся рядом со столицей, водители сняли на видео страуса, который бегал по шоссе и улицам. Об этом сообщает телеканал YTN.

Отмечается, что инцидент произошел в округе Чунвон. На кадрах, которые сделали очевидцы, видно, что страус бегал прямо перед машинами и пересекал шоссе. Также сообщается, что птица не менее двух раз столкнулась с автомобилем, но при этом никто не пострадал. Страус бегал по дорогам и улицам более часа.

После этого птицу пришлось ловить сотрудникам полиции и пожарным, которым удалось окружить ее во дворе одного из заводов. Затем страуса связали и вернули в парк, где он проживал ранее в специальном вольере.

До этого в США полицейские «взяли под стражу» бобра, который блокировал движение транспорта на дороге. Сообщается, что у животного был подельник из стаи.

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