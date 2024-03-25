Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Псаломщик монастыря обманул прихожанку на 550 тыс. рублей, пообещав два автомобиля

Под Рязанью служитель монастыря обманул прихожанку на 550 тыс. рублей

close
100%
Shutterstock

Скопинский районный суд Рязанской области приговорил уставника и псаломщика Дмитриевского мужского монастыря к году принудительных работ за мошенничество в отношении прихожанки, сообщает пресс-служба суда. Суд установил, что мужчина выманил у нее 550 тыс. рублей, пообещав два автомобиля из-за границы.

«В процессе общения с потерпевшей, Л. сообщил ей заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что у него есть благодетель, готовый безвозмездно передать ей имеющиеся у него два автомобиля, находящиеся за пределами Российской Федерации», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Служитель церкви убедил прихожанку, что она сможет продать эти автомобили и решить свои материальные проблемы. При этом он попросил заплатить 550 тыс. рублей якобы за перевозку автомобилей из-за границы. Переведенные деньги он затем присвоил.

По статье о мошенничестве суд приговорил обвиняемого к году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Ранее житель Новосибирска врезался на Toyota в подъезд дома и придавил к двери выходившую женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами