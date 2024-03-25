Псаломщик монастыря обманул прихожанку на 550 тыс. рублей, пообещав два автомобиля

Скопинский районный суд Рязанской области приговорил уставника и псаломщика Дмитриевского мужского монастыря к году принудительных работ за мошенничество в отношении прихожанки, сообщает пресс-служба суда. Суд установил, что мужчина выманил у нее 550 тыс. рублей, пообещав два автомобиля из-за границы.

«В процессе общения с потерпевшей, Л. сообщил ей заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что у него есть благодетель, готовый безвозмездно передать ей имеющиеся у него два автомобиля, находящиеся за пределами Российской Федерации», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Служитель церкви убедил прихожанку, что она сможет продать эти автомобили и решить свои материальные проблемы. При этом он попросил заплатить 550 тыс. рублей якобы за перевозку автомобилей из-за границы. Переведенные деньги он затем присвоил.

По статье о мошенничестве суд приговорил обвиняемого к году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

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