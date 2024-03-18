Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в публикации.

Проезд по этому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

До этого глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост.

Он напомнил, что на мосту произошли два теракта в октябре 2022 года и в июле прошлого. В частности, глава СБУ рассказал, как его команда подрывала мост, в том числе с помощью морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

Позже глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил угрозы киевских властей в отношении Крымского моста с лаем Моськи из басни И.А. Крылова.

Ранее Путин заверил, что Россия сделает все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма.