Появились фото подорванного в ЛНР автобуса

Появились кадры с места подрыва автобуса в Луганской народной республике, который направлялся на кладбище. Их публикует ТАСС.

close 100% Администрация Кировского городского округа/ТАСС

Судя по фото, основной удар пришелся по передней части автобуса, где также сидели пассажиры. Задняя часть получила значительно меньший урон.

6 марта стало известно, что в Кировске Луганской народной республики автобус с мирными гражданами, которые ехали на местное кладбище, подорвался на мине. По словам лидера республики, в салоне транспортного средства находились восемь человек, три из которых получили ранения. В данный момент им помогают медики. Известно также о пяти летальных случаях, при этом, четверо работали на Кировском комбинате коммунальных услуг.

В данный момент детали трагедии расследуют спецслужбы, а также сотрудники МЧС и полиции.

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