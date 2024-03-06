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Появились фото подорванного в ЛНР автобуса

Появились кадры с места подрыва автобуса, который наехал на мину в ЛНР

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Администрация Кировского городского округа/ТАСС

Появились кадры с места подрыва автобуса в Луганской народной республике, который направлялся на кладбище. Их публикует ТАСС.

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Администрация Кировского городского округа/ТАСС

Судя по фото, основной удар пришелся по передней части автобуса, где также сидели пассажиры. Задняя часть получила значительно меньший урон.

6 марта стало известно, что в Кировске Луганской народной республики автобус с мирными гражданами, которые ехали на местное кладбище, подорвался на мине. По словам лидера республики, в салоне транспортного средства находились восемь человек, три из которых получили ранения. В данный момент им помогают медики. Известно также о пяти летальных случаях, при этом, четверо работали на Кировском комбинате коммунальных услуг.

В данный момент детали трагедии расследуют спецслужбы, а также сотрудники МЧС и полиции.

До этого более 11 тыс. жителей города в ЛНР остались без света после атаки дрона.

Ранее в Саратове потребовали избавиться от «парковки» для дорогих авто у памятника.

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