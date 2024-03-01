Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Geely начала продажи в России кроссовера Okavango

В России начались продажи кроссовера Geely Okavango за 3,5 млн рублей

close
100%
Geely

Китайский автопроизводитель Geely начал продажи в России нового семиместного кроссовера Okavango, машины уже поступили к дилерам. Об этом говорится в пресс-релизе компании (есть у «Газеты.Ru»). Модель будет доступна в комплектациях Luxury и Flagship. Цена — от 3,5 млн рублей до 3,6 млн рублей.

Длина автомобиля составляет 4860 мм, ширина — 1910 мм, а высота 1770 мм. Колесная база — 2825 мм. В России Geely Okavango будет предлагаться в четырех вариантах цветовой гаммы: в классическом белом (эмаль), а также «металликом» синего, черного и серого цветов.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2.0 л. мощностью 200 л.с. Силовой агрегат работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость автомобиля составляет 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 л на 100 км. Привод — передний.

В стандартную комплектацию Luxury автомобиля входит светодиодные фары и фонари, легкосплавные 19-дюймовые диски, подогрев руля и сидений первого ряда, двухзонный климат-контроль с отдельными воздуховодами для второго и третьего рядов кресел. В комплектацию Flagship включены система контроля слепых зон и предупреждения об опасности при открытии дверей, электронный помощник для смены полосы движения и выезда задним ходом, а также система предупреждения о наезде сзади. Водительское кресло оснащено функцией памяти.

Ранее сообщалось, что в России представили обновленный Chery Tiggo 4 Pro.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами