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«Автодор» через суд заставят отремонтировать ямы на трассе на М-4 «Дон»

Прокуратура Ростовской области подала в суд на «Автодор» из-за ям на М-4 «Дон»

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Эрик Романенко/ТАСС

Прокуратура Ростовской области подала иск в суд против госкомпании «Автодор» с требованием привести в нормативное состояние трассу М-4 «Дон», которой та управляет. Об этом говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Покрытие автодороги М-4 «Дон» не соответствует установленным требованиям, имеет многочисленные ямы и выбоины. Это угрожает жизни и здоровью участников дорожного движения. При этом с начала прошлого года произошло 128 дорожно-транспортных происшествий, непосредственно связанных с повреждениями дорожного покрытия указанной автодороги», — сообщили в прокуратуре.

«Автодор» утверждает, что указанные в иске проблемы, связанные с качеством дорожного полотна, уже устранены. При этом госкомпания признает, что некоторые участки трассы действительно находятся в плачевном состоянии из-за отсутствия капитального ремонта, растущей нагрузки на дорогу на фоне СВО и частых переходов температуры через 0°C зимой.

Если прокуратура выиграет суд, то «Автодор» могут обязать улучшить состояние дороги на указанных в иске участках. Речи о наказании самой компании не идет.

До этого ростовчане установили портрет мэра в дорожную яму, и ее наконец отремонтировали. Повлияло ли на скорость работ изображение градоначальника, неизвестно.

Ранее мобильное приложение «Автодор» удалили из AppStore и Google Play.

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