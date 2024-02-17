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«АвтоВАЗ» перечислил все новинки Lada, которые появятся в 2024 году

«АвтоВАЗ»: в 2024 году на рынке появятся три новых модели Lada

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в 2024 году введет на рынок, как минимум, три новинки. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Речь идет о Lada Vesta с автоматической трансмиссией, Lada e-Largus (классический универсал с электрическим двигателем) и бизнес-седане Lada Aura. В 2025 году должна появиться новая Lada Iskra», — рассказали в компании.

Всего, по словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, до 2030 года предприятие запустит в серийное производство 12 новых моделей автомобилей. То-менеджер также рассказал, что «АвтоВАЗ» работает над гибридной силовой установкой и турбомотором. Кроме того, он подтвердил, что на внедорожники Lada Niva будут устанавливать моторы рабочим объемом 1,8 л.

По словам главы компании, «АвтоВАЗ» работает, в том числе, над производством автомобилей с восточным партнером.

Ранее сообщалось, что цены на Lada в ближайшее время повышаться не будут.

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