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Кроссовер Geely Coolray стал самым продаваемым автомобилем в Москве

«Автостат»: Geely Coolray стал самым продаваемым авто в Москве

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В 2023 году самым популярным новым легковым автомобилем на рынке Москвы стал кроссовер Geely Coolray. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Так, в 2023 году модель Geely Coolray на столичном рынке разошлась тиражом в 12,4 тыс. единиц, что позволило занять ей первое место в рейтинге», — говорится в сообщении.

На втором месте по продажам в столице находится кроссовер Haval Jolion. Его в 2023 году выбрали 8,7 тыс. жителей Москвы. Замкнул топ-3 еще один китайский кроссовер – Chery Tiggo 4 Pro, который разошелся тиражом 6,1 единиц.

Всего же в 2023 году в Москве было реализовано 152 тыс. новых легковых автомобилей, что на 56% больше, чем годом ранее.

До этого автоэксперт Егор Васильев заявил, что китайские автомобили начинают превосходить европейские машины по таким параметрам, как сервис. По его словам, после ухода европейских брендов вся дилерская инфраструктура почти без затрат досталась китайским компаниям.

Ранее сообщалось, что в январе в Россию перестали поставлять пять китайских моделей авто.

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