Россиянам рассказали, как подорожают автомобили в 2024 году

В 2024 году автомобили в России могут подорожать на уровень инфляции. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главного редактора «За рулем» Максима Кадакова. При этом он отметил, что у дилеров скопилось огромное количество непроданных машин и сейчас хорошее время, чтобы купить автомобиль.

«Огромное количеств машин на стоках не реализовано. По экспертным оценкам, это около 200 тысяч авто. Но кто будет скупать эти машины? И как быстро выберут — никому пока неизвестно. Сейчас машины продают со скидками — и спрос явно не догоняет предложение. Конечно, в дальнейшем машины дешевле не станут. Сейчас хороший момент, чтобы покупать. В течение года, как минимум, стоимость на них поднимется на уровень инфляции», — сказал Кадаков.

До этого стало известно, что запасы новых легковых автомобилей на складах крупных российских дилеров в январе 2024 года оказались максимальными с начала 2022 года.

Например, на складе фирмы «Рольф» находится 4,5 тыс. автомобилей против 4,2 тыс. и 4,3 тыс. машин в 2022 и 2023 годах соответственно. Затоваривание связано с тем, что в конце 2023 года китайские автопроизводители пытались максимально загрузить склады дилеров. Стоки по таким машинам достигают двухмесячных объемов продаж.

На то, чтобы распродать излишки машин, дилерам потребуется несколько месяцев. При этом продавцы будут вынуждены предлагать скидки покупателям.

Ранее сообщалось, что дилеры стали давать скидки на авто 300 тыс. рублей из-за забитых складов.