Главный гаишник Каменска-Уральского устраивал подставы на дорогах

Руководитель Госавтоинспекции города Каменска-Уральского Алексей Морозов ушел в отставку после скандала с подставами на дорогах. Об этом сообщает Telegram-канал e1.ru. Новости Екатеринбурга».

Так, на улице Кадочникова очевидец снял на видео одного и того же пешехода, который ходил туда-сюда по зебре, нажимая кнопку для включения зеленого сигнала. Когда для водителей загорался запрещающий сигнал светофора, некоторые водители не успевали затормозить и проезжали на красный. После этого находившиеся рядом автоинспекторы останавливали нарушителя и составляли административный протокол.

После публикации разразился скандал. Полиция Каменска-Уральского начала служебную проверку, после которой Морозов вышел на пенсию.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что автостраховка поможет защититься от автоподставы, когда мошенники умышленно совершают аварию или ее имитацию с заранее продуманным сценарием. По его словам, объективных данных о количестве автоподстав на дорогах нет, потому что многие жертвы злоумышленников не обращаются в полицию. Однако, по его мнению, в ближайшее время ситуация будет ухудшаться, в том числе из-за повышения тарифов на автострахование.

Ранее россиянам рассказали о распространенной схеме мошенничества в автосервисах.