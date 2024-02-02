Размер текста
А
А
А

Главный гаишник Каменска-Уральского устраивал подставы на дорогах

Главу ГИБДД Каменска-Уральского уволили после скандала с подставами на дорогах

Руководитель Госавтоинспекции города Каменска-Уральского Алексей Морозов ушел в отставку после скандала с подставами на дорогах. Об этом сообщает Telegram-канал e1.ru. Новости Екатеринбурга».

Так, на улице Кадочникова очевидец снял на видео одного и того же пешехода, который ходил туда-сюда по зебре, нажимая кнопку для включения зеленого сигнала. Когда для водителей загорался запрещающий сигнал светофора, некоторые водители не успевали затормозить и проезжали на красный. После этого находившиеся рядом автоинспекторы останавливали нарушителя и составляли административный протокол.

После публикации разразился скандал. Полиция Каменска-Уральского начала служебную проверку, после которой Морозов вышел на пенсию.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что автостраховка поможет защититься от автоподставы, когда мошенники умышленно совершают аварию или ее имитацию с заранее продуманным сценарием. По его словам, объективных данных о количестве автоподстав на дорогах нет, потому что многие жертвы злоумышленников не обращаются в полицию. Однако, по его мнению, в ближайшее время ситуация будет ухудшаться, в том числе из-за повышения тарифов на автострахование.

Ранее россиянам рассказали о распространенной схеме мошенничества в автосервисах.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами