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В России резко вырос выпуск легковых автомобилей

Росстат зафиксировал увеличение выпуска легковых авто в ноябре в 2,7 раза

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Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Выпуск легковых автомобилей в ноябре 2023 года составил 64,2 тыс. шт., что в 2,7 раза больше, чем в ноябре 2022 года, и на 8,6% больше, чем в октябре 2023 года. Об этом говорится в докладе Росстата о динамике промышленного производства.

Всего за 11 месяцев 2023 года в РФ было выпущено 481,6 тыс. легковых автомобилей, что на 17,5% больше, чем в январе-ноябре 2022 года.

Выпуск грузовиков вырос на 49,1% (16,8 тыс. шт.) по сравнению с ноябрем прошлого года и на 1,2% — с октябрем текущего. За январь-ноябрь в России произвели 151 тыс. грузовиков (+20,4% относительно аналогичного периода 2022 года).

Производство двигателей внутреннего сгорания ДВС составило 18,3 тыс. шт., что на 13% больше, чем в ноябре прошлого года, но на 4,9% меньше, чем в октябре текущего года. Общее количество выпущенных с январь по ноябрь ДВС снизилось до 185,4 тыс. моторов — это на 11,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее перезапуск калужского завода Volkswagen перенесли на 2024 год.

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