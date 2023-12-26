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В России собираются упростить текст ПДД

ОП: в России планируется упростить текст ПДД и устранить ошибки в правилах

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Максим Блинов/РИА Новости

Текст правил дорожного движения в России планируется упростить. Об этом сообщил ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству и ОП подготовить предложения о совершенствовании ПДД до 1 апреля будущего года. По словам Холодова, предложения экспертов и общественников практически собраны, и они не связаны с нарушениями международных норм или серьезными изменениями, вроде внедрения новых дорожных знаков.

«Основные моменты правил сохранятся, но вот переписать документ простым, понятным языком, убрав из них те ошибки, которые есть, — вот это как раз задача абсолютно правильная и необходимая», — сказал Холодов.

В качестве примера он привел правило, позволяющее оставлять автомобиль на мосту, где имеется не менее трех полос движения.

«Надо написать «нельзя» и все. Речь идет о том, что надо упростить правила, пусть это даже где-то добавит запретов автомобилистам. <...> Если вы хотите узнать правила езды на мопеде, то сейчас кусочек надо в одной главе прочитать, кусочек — в другой. Все в разных разделах и сложно воспринимается. Таким образом, есть запрос на упрощение и структурирования документа», — отметил Холодов.

Ранее стало известно, что российским водителям не разрешат отрабатывать штрафы ПДД.

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