Мужчина в костюме Санта-Клауса устроил ДТП, пытаясь доставить подарки

В Германии пьяный водитель в костюме Санта-Клауса устроил ДТП во время доставки подарков в канун Рождества. Об этом сообщает газета Spiegel.

Инцидент произошел в центральной части Германии в городе Мюльхаузен. 54-летний мужчина за рулем собственного автомобиля съехал с дороги, врезался в другую машину и фасад дома, который сильно пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выявили у водителя признаки алкогольного опьянения, у мужчины взяли анализ крови. Сейчас он находится под следствием по подозрению в создании угрозы безопасности дорожного движения, водительские права у него забрали.

Отмечается, что в результате ДТП подарки остались целы. Мужчина заявил, что, несмотря на случившееся, все равно планирует доставить подарки родным и друзьям.

Ранее в Омской области кабину «КамАЗа» раздавило бревнами после ДТП.