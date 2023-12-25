Чемпиону «Формулы-1» отказали в аренде спорткара из-за возраста

Трехкратному чемпиону «Формулы-1» Максу Ферстаппену не разрешили арендовать спорткар из-за того, что он слишком молод. Об этом сообщает The Sun.

Вместе с семьей и друзьями 26-летний гонщик, который в этом году выиграл третий чемпионский титул подряд, отправились в Португалию на трех частных самолетах. Они планировали арендовать около 20 автомобилей в прокатной компании Sixt и гоночную трассу в Алгарве на два дня.

По прибытии Ферстаппен узнал, что ему отказано в аренде Mercedes-AMG GT из-за того, что он слишком молод, чтобы ездить на таком мощном автомобиле. По местным правилам, для этого клиент должен быть не моложе 30 лет.

В результате нидерландскому спортсмену, который выиграл свой первый Гран-при «Формулы-1» в 18 лет, пришлось арендовать менее мощный седан BMW 5-й серии. Спорткар Mercedes-AMG достался менеджеру гонщика Раймонду Фермюлену. Представители Sixt заявил, что сотрудники компании в Португалии следовали правилам по страховым соображениям.

Макс Ферстаппен за свою карьеру в «Формуле-1» выиграл 54 гонки и 98 раз поднимался на подиум. Он выступает в команде Red Bull Racing с 2016 года. В этом году зарплата Ферстаппена составила £43 млн, говорится в сообщении.

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