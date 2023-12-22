В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка

В ГУ МВД Российской Федерации по Ростовской области заявили, что пять человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что авария произошла приблизительно в 18:20 мск 21 декабря на 153-м километре автодороги Ростов — Ставрополь. В ведомстве подчеркнули, что водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем МАН в составе полуприцепа.

В результате произошедшего водитель Volkswagen Polo и три пассажира скончались на месте, четвертый скончался в медицинском учреждении.

До этого в подмосковных Мытищах такси после столкновения с другим автомобилем вылетело на автобусную остановку и сбило двух подростков.

Авария произошла на пересечении Новомытищинского проспекта и улицы Терешковой. На кадрах с места аварии видно, что автомобиль BMW после столкновения с такси Kia врезался в столб на тротуаре, а такси Kia отбросило на автобусную остановку.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.