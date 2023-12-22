Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ДТП в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка

В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

В ГУ МВД Российской Федерации по Ростовской области заявили, что пять человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что авария произошла приблизительно в 18:20 мск 21 декабря на 153-м километре автодороги Ростов — Ставрополь. В ведомстве подчеркнули, что водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем МАН в составе полуприцепа.

В результате произошедшего водитель Volkswagen Polo и три пассажира скончались на месте, четвертый скончался в медицинском учреждении.

До этого в подмосковных Мытищах такси после столкновения с другим автомобилем вылетело на автобусную остановку и сбило двух подростков.

Авария произошла на пересечении Новомытищинского проспекта и улицы Терешковой. На кадрах с места аварии видно, что автомобиль BMW после столкновения с такси Kia врезался в столб на тротуаре, а такси Kia отбросило на автобусную остановку.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами