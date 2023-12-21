Москвичи стали меньше пользоваться автомобилями

Количество выезжающих на дороги Москвы машин в 2023 году сократилось на 4%, или на 130 тыс. штук в сутки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на столичную мэрию.

Чиновники связывают тренд с ростом популярности городского транспорта: автомобилисты все чаще оставляют транспортные средства дома. Между тем вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что эксплуатация машины стала дорогой. Кроме того, по его словам, сокращение трафика в городе также является закономерным результатом введения платных парковок и других ограничительных мер.

До этого в столичном ЦОДД заявили, что в преддверии Нового года рост поездок на автомобилях ожидается 22 декабря: в течение дня по городу будет передвигаться в среднем около 2,9 миллиона машин, что на 2% больше по отношению к началу декабря. Ожидается и второй всплеск интенсивности. Это произойдет с 26 по 27 декабря. В эти дни на дорогах появятся дополнительно 70-80 тыс. транспортных средств. Активность снизится 30 и 31 декабря, а 1 января количество машин на дорогах столицы составит 1,26 млн.

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