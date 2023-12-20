В Госдуме захотели изменить динамические тарифы такси

В Госдуме предложили скорректировать алгоритмы, определяющие стоимость поездки на такси, чтобы сдержать цены перед новогодними праздниками. Об этом сообщает РИА Новости. Автором инициативы выступил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев.

«Считаю, что алгоритмы, определяющие стоимость поездки, должны быть скорректированы и не допускать резкого повышения цен при массовом отказе от заказа со стороны водителей такси», — говорится в письме Гусева к генеральному директору »Яндекс. Такси» Александру Аникину.

Кроме того, депутат обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой временно ограничиться мерами предупредительного характера при проведении проверок такси.

По словам Гусев, в Москве и других субъектах России в последние два месяца наблюдается резкий рост цен на услуги такси. Так, по его данным, цена поездки в Москве увеличилась на 40%, а в часы пик она возрастает в 2-3 раза.

До этого стало известно, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не поддержал законопроект о праве правительства устанавливать уровень локализации автомобилей такси. Введение уровня локализации для такси усложнит процесс закупки новых автомобилей на фоне дефицита доступных машин и вызовет рост их стоимости. Кроме того, это может спровоцировать риск ухода перевозчиков в серую зону или из отрасли, что ограничит предложение и спрос на услуги такси.

Ранее россиянам назвали опасность, из-за которой нельзя на упрощенных Lada ездить в такси.