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Двух людей зажало между машинами в ДТП в Москве

Прокуратура Москвы показала видео ДТП, в котором людей зажало между авто

В Москве в результате ДТП двух человек зажало между двумя автомобилями. Об этом сообщает столичная прокуратура, которая опубликовала запись происшествия в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Нижегородская. На записи видно, как черный автомобиль сталкивается с белой машиной, которая стоит с краю проезжей части. В этот момент между белой машиной и автомобилем такси, который тоже стоял у обочины, находились два человека.

По предварительным данным, за рулем черного автомобиля BMW находился 33-летний мужчина. Пострадавшими оказались водители автомобилей, которые перед ДТП с BMW столкнулись друг с другом. Их госпитализировали.

Ранее стало известно, почему опасно ездить на автомобиле со снегом на крыше.

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