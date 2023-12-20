Япония рекордно снизила экспорт автомобилей в Россию

Япония в ноябре 2023 года сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 45% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское министерство финансов.

Кроме того, по данным министерства, в ноябре на 99,9% сократился экспорт грузовых автомобилей и автобусов в Россию.

9 августа в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин. Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Под ограничения попали как новые автомобили, так и машины с пробегом, а также шины для грузовиков, автокресла, автозамки и прочее. При этом поставки новых автомобилей в Россию из Японии были прекращены еще в 2022 году.

Дилеры ожидают, что автомобили из Японии в России продолжат дорожать после запрета на ввоз. При этом попавшие под запрет японские машины на российском рынке займут машины китайских марок.

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