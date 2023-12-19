Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России отменили двойной НДС при продаже машин и мотоциклов

Владимир Путин подписал закон об отмене двойного НДС при перепродаже автомобилей

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий двойное взимание налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанных автомобилей и мотоциклов между дилерскими центрами. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с новым законом, налоговая база будет определяться как разница между ценой продажи с НДС и покупной ценой. Ранее такая схема действовала только при сделках между физическим и юридическим лицом при продаже физлицами автомобилей и мотоциклов юридическим лицам.

Юридические лица до нововведения не могли перепродать купленные у физлиц машины и мотоциклы другим юрлицам по реальной цене, поскольку компания-покупатель вынуждена была платить НДС от полной стоимости машины.

Отмена двойного НДС на сделки между юрлицами действует при соблюдении нескольких условий. Компании (продавец и покупатель) должны применять общий режим налогообложения, покупатель должен получить от продавца счет-фактуру с суммой налога, последним собственником машины до сделки должно являться физическое лицо.

Ранее россиянам назвали преимущества покупки автомобилей у дилера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами