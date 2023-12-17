На МКАД произошло крупное ДТП

Несколько грузовиков и легковушек столкнулись на внутренней стороне 21-го километра МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по внутренней стороне МКАД перекрыто», — сказано в сообщении.

На опубликованной дептрансом фотографии видно, что столкнулись две фуры, одну из которых развернуло. В ДТП также попали две легковушки.

14 декабря в Москве на МКАД произошла массовая авария. На 74-м км МКАД с внутренней стороны произошло ДТП из четырех единиц техники, следующих в попутном направлении, в результате чего было перекрыто две полосы движения. Никто не пострадал.

15 декабря в Иркутске из-за коммунальной аварии участниками ДТП стали 18 машин, один человек пострадал. Авария произошла на Кайской горе. Причиной стал прорыв сети водоснабжения.

16 декабря в Забайкальском крае грузовик «Урал» с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся.

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