Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На МКАД произошло крупное ДТП

Несколько грузовиков и легковушек столкнулись на 21-м километре МКАД

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Несколько грузовиков и легковушек столкнулись на внутренней стороне 21-го километра МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по внутренней стороне МКАД перекрыто», — сказано в сообщении.

На опубликованной дептрансом фотографии видно, что столкнулись две фуры, одну из которых развернуло. В ДТП также попали две легковушки.

14 декабря в Москве на МКАД произошла массовая авария. На 74-м км МКАД с внутренней стороны произошло ДТП из четырех единиц техники, следующих в попутном направлении, в результате чего было перекрыто две полосы движения. Никто не пострадал.

15 декабря в Иркутске из-за коммунальной аварии участниками ДТП стали 18 машин, один человек пострадал. Авария произошла на Кайской горе. Причиной стал прорыв сети водоснабжения.

16 декабря в Забайкальском крае грузовик «Урал» с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся.

Ранее автолюбителям объяснили, что делать при ДТП со снегоуборочной машиной.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами