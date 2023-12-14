Россиянам рассказали, почему не стоит перекрашивать кузовные детали из-за сколов

Не стоит торопиться перекрашивать автомобиль из-за возникших сколов и царапин. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илью Иванского.

«Несмотря на то, что сколы и повреждения на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля могут привести к дальнейшему появлению ржавчины, устранять их путем частичного окрашивания деталей не стоит. Во-первых, такие корректировки моментально снижают остаточную стоимость автомобиля, а во-вторых, даже на сертифицированных сервисах не всегда удается подобрать тон краски равнозначный заводскому», — сказал Иванский.

По словам эксперта, мелкие сколы и царапины лучше обработать, используя подкрашивающий набор. Такую процедуру рекомендуется проводить в помещении, где температура воздуха достигает +20 градусов. При этом необходимо использовать трафарет, чтобы ремонтная краска не растеклась.

До этого стало известно, что налипший на колесные арки автомобиля снег может ускорить износ шин, стать причиной блокировки колес и вызвать неисправности деталей шасси. Если арки не защищены, снег вместе с песком может накапливаться на технически важных для эксплуатации автомобиля узлах, например, прилипает к креплениям патрубков или тросикам, и замораживать их.

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