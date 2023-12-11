«АвтоВАЗ» рассказал, как победил «масложор» у двигателя объемом 1,8 литра

«АвтоВАЗ» устранил повышенный расход масла в двигателе объемом 1,8 литра для автомобилей Lada. Об этом в ролике на YouTube-канале «Официальный Лада Клуб» рассказал начальник управления проектирования силового агрегата АО «АвтоВАЗ» Григорий Лычев.

«Было применено трехкомпонентное маслосъемное кольцо, которое показало наибольшую эффективность. Также мы изменили конструкцию втулки направляющей клапана, маслосъемного колпачка и его уплотняющей кромки. Изменения произошли и в процессе изготовления двигателя: введен дополнительный контроль по соосности направляющей и установки маслоотражательных колпачков», — сказал Лычев.

По словам специалиста, все это позволило устранить повышенный расход масла в моторе 1.8, что было подтверждено испытаниями. При этом все компоненты двигателя «АвтоВАЗу» удалось импортозаместить.

Из-за большого объема изменений в конструкции двигателю дали название 1.8 Evo. Мощность агрегата составляет 122 л.с. В декабре «АвтоВАЗ» выпустит партию из 25 автомобилей Lada Vesta с мотором 1.8 и вариатором для заводских нужд, а в январе начнет серийное производство агрегатов. На конец 2024 года запланирован выпуск машин с мотором 1.8 и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» лишил Lada Vesta важной опции безопасности.